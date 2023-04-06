В Туле приступили к ремонту трамвайных путей на проспекте Ленина Фото: материалы пресс-служб

5 апреля рабочие разбирали плиты в межрельсовом пространстве вдоль проспекта Ленина в Туле на участке выше перекрестка с ул. Н. Руднева — напротив Могилевского сквера.

В ходе ремонта трамвайных путей заменят локальные участки рельсошпальной решетки на переездах, съездах, примыканиях к проспекту Ленина и возле остановочных площадок. Всего около 10 участков общей протяженностью 410 метров, начиная от пересечения с ул. Н. Руднева до ул. Скуратовской. Также вместо плит в межрельсовом пространстве уложат асфальтобетон, поскольку он более устойчив к вибрации.

Работы будут проводить в ночное время с 21.00 до 5.00 небольшими участками. Движение трамваев по ремонтируемому участку в указанное время ограничат. В остальное время в течение дня трамваи снова будут ходить по своему привычному маршруту.

Работы планируют завершить до 15 мая 2023 года.