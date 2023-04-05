Пятилетний мальчик из Тульской области умер, подавившись сухариком Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 апреля в поселке Бородинском Киреевского района Тульской области пятилетний мальчик подавился сухариком и умер. Врачам не удалось спасти ребенка.

Родители мальчика, заметив опасность, тут же обратились в больницу, но, к сожалению, спасти его не успели. Данную информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

В связи с этим Следственный комитет России по Тульской области организовал проверку.