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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:40

Пятилетний мальчик из Тульской области умер, подавившись сухариком

Следственный комитет проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Пятилетний мальчик из Тульской области умер, подавившись сухариком

Пятилетний мальчик из Тульской области умер, подавившись сухариком

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 апреля в поселке Бородинском Киреевского района Тульской области пятилетний мальчик подавился сухариком и умер. Врачам не удалось спасти ребенка.

Родители мальчика, заметив опасность, тут же обратились в больницу, но, к сожалению, спасти его не успели. Данную информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

В связи с этим Следственный комитет России по Тульской области организовал проверку.