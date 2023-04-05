8 апреля в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 апреля на центральном стадионе состоится матч «Арсенал» (Тула) - «Кубань Краснодар» (Краснодар). Начало игры в 16:00.

В связи с этим в магазинах, находящихся на расстоянии до 1 км от входов на стадион, с 13:00 до 21:00 не будет продаваться алкогольная продукция.

На данный момент соперник оружейников занимает 14 место в турнирной таблице, а туляки - в лидирующей группе, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков.