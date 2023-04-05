Самой молодой невестой в марте в Тульской области стала 16-летняя девушка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В марте 2023 года в Тульской области поженились 529 пар. Также было составлено 516 записей о расторжении брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, за данный период самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самым молодым женихом - 18-летний парень. Помимо этого, самому опытному жениху исполнилось уже 85 года, а самой возрастной невестой стала 86-летняя пенсионерка.

Напомним, в феврале 2023 года было зарегистрировано 436 браков и 418 разводов. Самой молодой невестой стала 14-летняя девушка.