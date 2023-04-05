Прокуратура проверила школу в Новомосковске с обвалившемся потолком

Прокуратура проверила школу в Новомосковске в обвалившемся потолком Фото: материалы пресс-служб

6 февраля в образовательном учреждении МБОУ «СОШ № 25» обрушилась часть потолка в коридоре. В связи с этим прокуратура провела проверку.

Установлено, что школа не обеспечила надлежащее содержание здания, в котором обучаются несовершеннолетние, что привело к обрушению штукатурки с потолка в фойе второго этажа. Помимо этого, были обнаружены нарушения в столовой, а именно: отдельные продукты питания хранятся с нарушением условий хранения и просроченным сроком годности, работникам образовательной организации не выдаются средства индивидуальной защиты.

Директору учреждения было выдано представление прокурора. Выявленные нарушения устранены. Трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также директор привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий).