В ДТП с "перевертышем" в Киреевском районе Тульской области пострадали две женщины Фото: материалы пресс-служб

На 8-ом километре автодороги «Липки-Бородинский-Большие Калмыки» Киреевского района Тульской области ночью 4 апреля произошло ДТП. Там примерно 1:05 перевернулся автомобиль «ВАЗ-21113». Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

- 30-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ», совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась, - делятся подробностями в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП пострадали две женщины-пассажирки 1994 и 1995 годов рождения. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.