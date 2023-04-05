Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из магазина на Одоевском шоссе в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратился с заявлением мужчина из Тулы, работающая в одном из сетевых магазинов города. Из торгового помещения, расположенного по Одоевскому шоссе, украли товары различного наименования.

- В ходе проведения оперативных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. ЕЙ оказалась нигде не работающий ранее судимый 27-летний женщина. Злоумышленница признался в содеянном, - делятся подробностями сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.