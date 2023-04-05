Прокуратура обнаружила нарушения противопожарной безопасности в нескольких образовательный учреждениях Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области прокуратура привлечением специалистов ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам обнаружили нарушения пожарной безопасности в нескольких образовательных учреждениях.

Так, были выявлены нарушения противопожарных требований, выразившиеся в несвоевременном обучении сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, отсутствии средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на вахте. Также были неисправны установки противопожарной защиты объекта и устройства для самозакрывания противопожарных дверей.

По результатам проверки директорам образовательных учреждений будут внесены представления. В данный момент устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.