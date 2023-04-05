6 апреля на двух улицах Тулы ограничат движение транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 апреля, в связи с проведением работ по опиловке и удалению аварийных деревьев, на двух улицах Тулы ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 09:00 до 13:00 ограничение будет действовать на участке от улицы Клюева до переулка Шевченко в районе дома №6. А в период с 09:00 до 12:00 - по Денисовскому переулку.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.