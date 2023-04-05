6 апреля на двух улицах Тулы ограничат движение транспортных средств
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
6 апреля, в связи с проведением работ по опиловке и удалению аварийных деревьев, на двух улицах Тулы ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Так, с 09:00 до 13:00 ограничение будет действовать на участке от улицы Клюева до переулка Шевченко в районе дома №6. А в период с 09:00 до 12:00 - по Денисовскому переулку.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
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Фото: материалы пресс-служб