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НовостиОбщество5 апреля 2023 10:19

6 апреля на двух улицах Тулы ограничат движение транспортных средств

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку
Михаил КОРЕНЮГИН
6 апреля на двух улицах Тулы ограничат движение транспортных средств

6 апреля на двух улицах Тулы ограничат движение транспортных средств

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 апреля, в связи с проведением работ по опиловке и удалению аварийных деревьев, на двух улицах Тулы ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 09:00 до 13:00 ограничение будет действовать на участке от улицы Клюева до переулка Шевченко в районе дома №6. А в период с 09:00 до 12:00 - по Денисовскому переулку.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

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Фото: материалы пресс-служб