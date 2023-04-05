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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:07

За три месяца 72 жителя Тульской области умерли от отравления спиртом

Об этом сообщает региональное управление Роспортребнадзора
Михаил КОРЕНЮГИН
За три месяца 72 жителя Тульской области умерли от отравления спиртом

За три месяца 72 жителя Тульской области умерли от отравления спиртом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году зарегистрировано 93 случая отравлений спиртосодержащей жидкостью. Также за данный период количество отравлений с летальным исходом составило 72 случая. Об этом сообщает региональное управление Роспортребнадзора.

Так, по данным ведомства, наблюдается снижение показатель отравления по сравнению с тем же периодом в 2022 году. На данный момент уже проведено 32 профилактических мероприятия. Роспотребнадзор взял 6 проб алкогольной продукции на соответствие требованиям нормативной документации по показателям безопасности и физико-химическим показателям.

Помимо этого, рассмотрено 26 административных протоколов о нарушении правил продажи спиртосодержащей продукции. Общая сумма штрафа составила 369 тысяч рублей.

Чаще всего причиной смерти становится чрезмерное употребление продукции, содержащей этиловый спирт. За прошедший период в 2023 году зафиксировано случаев отравления метиловым спиртом, в том числе 4 - летальным исходом.