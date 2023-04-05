За три месяца 72 жителя Тульской области умерли от отравления спиртом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году зарегистрировано 93 случая отравлений спиртосодержащей жидкостью. Также за данный период количество отравлений с летальным исходом составило 72 случая. Об этом сообщает региональное управление Роспортребнадзора.

Так, по данным ведомства, наблюдается снижение показатель отравления по сравнению с тем же периодом в 2022 году. На данный момент уже проведено 32 профилактических мероприятия. Роспотребнадзор взял 6 проб алкогольной продукции на соответствие требованиям нормативной документации по показателям безопасности и физико-химическим показателям.

Помимо этого, рассмотрено 26 административных протоколов о нарушении правил продажи спиртосодержащей продукции. Общая сумма штрафа составила 369 тысяч рублей.

Чаще всего причиной смерти становится чрезмерное употребление продукции, содержащей этиловый спирт. За прошедший период в 2023 году зафиксировано случаев отравления метиловым спиртом, в том числе 4 - летальным исходом.