Житель Тульской области предстанет перед судом за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Плавском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что вечером 21 декабря 2022 года ранее судимый за убийство 50-летний злоумышленник употреблял спиртные напитки в гостях у знакомой. Поссорившись с 37-летним другом женщины из-за внезапно возникшей личной неприязни, он нанес ему удар ножом в область брюшной полости. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученный травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.