Коронавирус в Тульской области: 29 новых случаев заболевания за последние сутки на 5 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 5 апреля, 55 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 003 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 198 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.