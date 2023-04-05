В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали два человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 27 марта по 2 апреля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились два жителя Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на придомовой территории и садово-огородном участке.

Так, в этом году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1250 га. На данный момент уже обработаны приступили ГУ ТО «Тульские парки».

Напомним, 24 марта, в Комсомольском и Баташевском парках уже прошла акарицидная обработка.