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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:11

Обрыв троллейбусной контактной сети в Зареченском округе Тулы стал причиной огромной пробки

Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
Обрыв троллейбусной контактной сети в Зареченском округе Тулы стал причиной пробки

Обрыв троллейбусной контактной сети в Зареченском округе Тулы стал причиной пробки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 5 апреля на повороте с улицы Октябрьской на улицу Демидовская Плотина в Туле произошел обрыв троллейбусной контактной сети. В связи с этим образовался дорожный затор от улицы Пузакова до самого моста. В данный момент на месте работает ремонтная бригада.

Также примерно в 10:30 на пересечении улиц Октябрьской и Луначарского столкнулись два троллейбуса, из-за чего пробки в городе оценивались в шесть баллов.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, в результате двух происшествий никто не пострадал.