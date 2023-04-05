Обрыв троллейбусной контактной сети в Зареченском округе Тулы стал причиной огромной пробки

Обрыв троллейбусной контактной сети в Зареченском округе Тулы стал причиной пробки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 5 апреля на повороте с улицы Октябрьской на улицу Демидовская Плотина в Туле произошел обрыв троллейбусной контактной сети. В связи с этим образовался дорожный затор от улицы Пузакова до самого моста. В данный момент на месте работает ремонтная бригада.

Также примерно в 10:30 на пересечении улиц Октябрьской и Луначарского столкнулись два троллейбуса, из-за чего пробки в городе оценивались в шесть баллов.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, в результате двух происшествий никто не пострадал.