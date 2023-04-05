За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 человек в возрасте от 30 до 66 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 441 тысячу 300 рублей.

Также 66-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет-площадках, указав свои полные персональные данные. В результате мошенники обманули его на 102 тысячи рублей.

Еще 3 граждан стали жертвами обмана при совершении покупок в сети Интернет. Злоумышленники получили 87 тысяч 476 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.