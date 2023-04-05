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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:33

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,5 миллиона рублей

Всего было обмануто 10 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,5 миллиона рублей

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,5 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 человек в возрасте от 30 до 66 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 441 тысячу 300 рублей.

Также 66-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет-площадках, указав свои полные персональные данные. В результате мошенники обманули его на 102 тысячи рублей.

Еще 3 граждан стали жертвами обмана при совершении покупок в сети Интернет. Злоумышленники получили 87 тысяч 476 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.