Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:49

В Туле проходит проверка на возможное изнасилование 15-летней девочки под наркотиками

Сотрудники полиции занимаются данным вопросом
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле проходит проверка на возможное изнасилование 15-летней девочки под наркотиками

В Туле проходит проверка на возможное изнасилование 15-летней девочки под наркотиками

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 апреля, около полуночи, в детскую поликлинику в Туле доставили 15-летнюю девочку, которая находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По информации «Тульской прессы», после осмотра медики предположили, что подростка могли изнасиловать.

В больницу девочку привезли полицейские, так как она находилась в невменяемом состоянии. Сама школьница отрицает факт изнасилования.

В данный момент сотрудники правоохранительных орагнов и судебные эксперты выясняют все обстоятельства инцидента.