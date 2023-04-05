В Туле проходит проверка на возможное изнасилование 15-летней девочки под наркотиками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 апреля, около полуночи, в детскую поликлинику в Туле доставили 15-летнюю девочку, которая находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По информации «Тульской прессы», после осмотра медики предположили, что подростка могли изнасиловать.

В больницу девочку привезли полицейские, так как она находилась в невменяемом состоянии. Сама школьница отрицает факт изнасилования.

В данный момент сотрудники правоохранительных орагнов и судебные эксперты выясняют все обстоятельства инцидента.