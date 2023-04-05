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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 8:20

Во время пожара в общежитии в городе Суворов Тульской области пострадал человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в общежитии в городе Суворов Тульской области пострадал человек

Во время пожара в общежитии в городе Суворов Тульской области пострадал человек

Фото: материалы пресс-служб

4 апреля, примерно в 16:22, в многоквартирном жилом доме на улице Тульская в городе Суворов произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 10 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 22 минут и эвакуировать 18 человек, а звеном газодымозащитной службы спасено 3 человека, из них - 1 ребенок.

В результате пожара пострадал мужчина. Также в комнате сгорели личные вещи.