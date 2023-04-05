Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 7:49

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в марте стали Дарий, Аврора и Милиса

Всего в регионе за прошедший месяц зарегистрировано 803 новорожденных
Михаил КОРЕНЮГИН
Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в марте стали Дарий, Аврора и Милиса

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в марте стали Дарий, Аврора и Милиса

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В марте 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 411 мальчиков. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Матвей, Артем, Михаил, Кирилл, Ксения, София, Мария и Варвара. А вот самыми редкими - Дарий, Елисей, Мирослав, Аврора, Анисия, Латвина, Милиса.

Напомним, в феврале 2023 года в Тульской области родились 400 девочек и 362 мальчика. Самыми редкими именами стали Есения, Юнона, Янетта, Тасмия, Мира-Эфе, Максимилиан, Мартин, Ной и Данияр.