Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в марте стали Дарий, Аврора и Милиса Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В марте 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 411 мальчиков. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Матвей, Артем, Михаил, Кирилл, Ксения, София, Мария и Варвара. А вот самыми редкими - Дарий, Елисей, Мирослав, Аврора, Анисия, Латвина, Милиса.

Напомним, в феврале 2023 года в Тульской области родились 400 девочек и 362 мальчика. Самыми редкими именами стали Есения, Юнона, Янетта, Тасмия, Мира-Эфе, Максимилиан, Мартин, Ной и Данияр.