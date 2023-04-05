В Тульской области четыре моста освободились от паводковых вод Фото: материалы пресс-служб

По последним данным, в Тульской области открыли 4 низководных моста. На реке р. Упе в населенном пункте Павловское Одоевского района и тульских Берниках, на реке Мокрая Табола в деревне Устье Кимовского района, на Оке - в Николо-Гастунь Белевского района.

По прежнему подтопленными паводком остаются 10 низководных мостов в 6 муниципальных образованиях:

рекой Упа — н.п. Мерлиновка ГО Тула, н.п. Никольское Щекинского района, Орлово Щекинского района, д. Слободка Одоевского района, н.п. Болотское Одоевского района, н.п. Мишнево Суворовского района, н.п. Матюхинский Суворовского района, д. Старое Берковое Дубенского района;

рекой Ока — н.п. Чекалин Суворовского района;

рекой Беспута — н.п. Григорьевское Ясногорского района.

Под водой пока и участок дороги на улице Рыбная в Алексине.

Населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием и пожарной безопасностью. Создан запас продовольствия и предметов первой необходимости, организованы лодочные переправы.