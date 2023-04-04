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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:39

В деревне Берники Тульской области мост через Упу открыт для движения

Об этом сообщает ГУ ТО «Тулаавтодор»
Михаил КОРЕНЮГИН
В деревне Берники Тульской области мост через Упу открыт для движения

В деревне Берники Тульской области мост через Упу открыт для движения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 апреля в деревне Берники Тульской области в связи с понижением уровня паводковых вод для движения открыли мост через реку Упу. Об этом сообщает ГУ ТО «Тулаавтодор».

Так, возобновлено движение транспортных средств по низководному мостовому сооружению на автомобильной дороге в районе населенного пункта Берники, соединяющей а/д Р-132 «Золотое кольцо» и «М-2».

Напомним, 3 апреля вновь открыли проезд под Зареченским мостом после половодья. На Набережной Дрейера были завершены работы по приведению в нормативное состояние. В настоящее время движение транспорта по указанному участку возобновлено в обычном режиме.