Кому в Туле отключат газ 5 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 апреля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №4 по улице Металлургов 2-й проезд и №13 по улице Щегловская Засека.

Также с 12:00 до 16:30 - дом №13 по улице 9 Мая.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.