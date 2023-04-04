В учебную программу тульских школ могут вернуть черчение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 апреля на заседании президиума Государственного Совета Алексей Дюмин предложил вернуть в школьную программу черчение. Он пояснил, что ученики все чаще выбирают гуманитарные науки, а данное введение поможет проявить интерес школьников к техническим вузам.

- Все просят вернуть в школу черчение. Понятно, что сейчас есть различные 3D-программы, которые позволяют делать различные чертежи, но черчение – это основа. Это не мое мнение, а мнение конструкторов, - заявил губернатор Тульской области.

Также глава региона отметил, что одно из предложений — дать техническим вузам возможность принимать учеников не только по результатам ЕГЭ, но и по вступительным экзаменам по профильным предметам.