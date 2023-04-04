Бывший сотрудник полиции из Тульской области осужден за получение взятки и применение физической силы в отношении заявительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, работающий в дежурной части ОМВД России по Щекинскому району, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемого им лица), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия).

Установлено, что с 18 июля 2021 года по 18 марта 2022 года мужчина лично получил от гражданина, представлявшего интересы ритуального агентства, взятку в размере 171 тысяч рублей за за передачу последнему информации о персональных данных 30 умерших лиц и их родственников, ставших ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей.

Также 7 апреля 2022 года применил физическую силу в отношении заявительницы, причинив ей телесные повреждения, и без какой-либо причины досмотрел её личные вещи и предметы гардероба.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий, на срок 8 лет.