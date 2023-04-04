Юный туляк завоевал золотую и серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию Фото: материалы пресс-служб

3 апреля в Геленджике завершились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Черное море – 2023», в которых приняли участие около 1700 человек.

Наш молодой воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Ярослав Перелыгин победил в дисциплине «кросс-классика» возрастной категории до 15 лет и занял второе место в дисциплине «кросс-спринт».

Напомним, туляк Владислав Карпусев из спортивной школы «Восток» среди юношей 15-16 лет занял второе место на первенстве ЦФО по боксу.