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НовостиСпорт4 апреля 2023 12:08

Юный туляк завоевал золотую и серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Тренировала спортсмена Павлова М. А.
Михаил КОРЕНЮГИН
Юный туляк завоевал золотую и серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Юный туляк завоевал золотую и серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Фото: материалы пресс-служб

3 апреля в Геленджике завершились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Черное море – 2023», в которых приняли участие около 1700 человек.

Наш молодой воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Ярослав Перелыгин победил в дисциплине «кросс-классика» возрастной категории до 15 лет и занял второе место в дисциплине «кросс-спринт».

Напомним, туляк Владислав Карпусев из спортивной школы «Восток» среди юношей 15-16 лет занял второе место на первенстве ЦФО по боксу.