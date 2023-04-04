Житель Тульской области осужден на восемь лет за случайное убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ефремове, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Прокуратура установила, что 15 декабря 2022 года 35-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым, оскорбившем его брата. Злоумышленник нанес 36-летнему потерпевшему множественные удары руками, ногами и деревянным бруском в голову, грудную клетку и брюшную полость. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.