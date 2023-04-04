В многоквартирном доме на улице Демонстрации в Туле из-за короткого замыкания произошел пожар Фото: соцсети

4 апреля на в многоквартирном жилом доме на улице Демонстрации в Туле произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание в подъезде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия прибыли пожарные, которые эвакуировали жильцов и ликвидировали опасность. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

В результате пожара в одной из квартир на первом этаже выгорела кладовая размером 2 на 2 метра.