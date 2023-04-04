Жителя Тульской области приговорили к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, проживающий в Кимовске, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено, что 29 августа 2021 годам 31-летний водитель управлял мотоциклом «Кавасаки ZX 1000 D7F», находясь в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге у улице Московской в Новомосковске он столкнулся со стоящим на светофоре автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП различные травмы получил 36-летний пассажир мотоцикла, от которых чуть позже скончался в больнице.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.