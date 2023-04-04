В Туле торжественно встретили туляков – участников СВО, которые приехали в отпуск Фото: материалы пресс-служб

По поручению губернатора порядка ста военнослужащих были доставлены из зоны проведения СВО в регион на плановый отпуск. Их встречали родные и близкие, а также неравнодушные туляки и творческие коллективы.

Бойцы пробудут дома около двух недель, после чего вновь вернутся в места выполнения боевых задач. Затем в отпуск приедет следующая группа военнослужащих из Тульской области.

По поручению главы региона бойцам, прибывшим в отпуск, оказывают всю необходимую поддержку. Чтобы мужья и отцы могли как можно больше времени провести с семьей им помогут социальные кураторы. Найдется время и для патриотической работы - воины посетят школьников и студентов, чтобы рассказать им о своем боевом опыте.