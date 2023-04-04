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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:08

В тульском трогательном зоопарке обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности

Тульская прокуратура провела здесь проверку
Игорь КОПЫТОВ
В тульском трогательном зоопарке обнаружили нарушения пожарной безопасности

В тульском трогательном зоопарке обнаружили нарушения пожарной безопасности

Фото: материалы пресс-служб

В трогательном зоопарке на улице Жаворонкова в Туле представители прокуратуры с привлечением специалистов контролирующего органа обнаружили нарушения пожарной безопасности.

Так, было установлено, что в помещении отсутствует план эвакуации, сам эвакуационный выход был закрыт, а автоматическая система пожарной сигнализации на момент проверки не работала. Кроме того, у руководителя организации не было документов о прохождении обучения по программам в области пожарной безопасности. Плюс ко всему на момент проверки не работала установленная автоматическая пожарная сигнализация.

Теперь с целью устранения выявленных нарушений прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования.