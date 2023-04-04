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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:45

В Ефремове Тульской области наградили жителей, спасавших пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке

Они одни из первых бросились на помощь
Игорь КОПЫТОВ
В Ефремове Тульской области наградили жителей, спасавших пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке

В Ефремове Тульской области наградили жителей, спасавших пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке

Фото: соцсети

В Ефремове глава района Сергей Балтабаев наградил четырех местных жителей, участвовавших в спасении людей после взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Химиков. Это Дмитрий Якимов, Антон Гладких, Сергей Рязанцев, Михаил и Николай Чернышевы.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин также наградил медалями «Честь и мужество» ефремовцев, помогавших спасать людей - Алексея Голдобина, Алексея Чурсина, Ивана и Игоря Ткачковых, Антона Стародубцева, а также Валерия Хлустикова.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке в Ефремове произошел 7 февраля в доме № 2 по улице Химиков. Обрушился первый подъезд. В результате случившегося 8 человек погибли, еще четверо получили различные травмы.