В Ефремове Тульской области наградили жителей, спасавших пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке Фото: соцсети

В Ефремове глава района Сергей Балтабаев наградил четырех местных жителей, участвовавших в спасении людей после взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Химиков. Это Дмитрий Якимов, Антон Гладких, Сергей Рязанцев, Михаил и Николай Чернышевы.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин также наградил медалями «Честь и мужество» ефремовцев, помогавших спасать людей - Алексея Голдобина, Алексея Чурсина, Ивана и Игоря Ткачковых, Антона Стародубцева, а также Валерия Хлустикова.

Взрыв газа в панельной пятиэтажке в Ефремове произошел 7 февраля в доме № 2 по улице Химиков. Обрушился первый подъезд. В результате случившегося 8 человек погибли, еще четверо получили различные травмы.