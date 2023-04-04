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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:21

В лобовом столкновении грузовика и легковушки в Тульской области пострадали три человека

ДТП произошло в темное время суток
Игорь КОПЫТОВ
В лобовом столкновении грузовика и легковушки в Тульской области пострадали три человека

В лобовом столкновении грузовика и легковушки в Тульской области пострадали три человека

Фото: материалы пресс-служб

3 апреля в 21:20 на 36-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» на территории Киреевского района 24-летний мужчина за рулем грузовика «ГАЗ 3302» выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, которые после оказания медицинской помощи на месте, были отпущены, а также 28-летняя пассажирка «ГАЗа» - ей потребовалась госпитализация.