Дорожный ремонт на проспекте Ленина в Туле стартует после 10 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Восстановительные работы будут проходить на участке от улицы Циолковского до улицы Генерала Маргелова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для ремонта дороги будет использован метод холодного ресайклинга. В качестве подстилающего слоя задействуют ранее сфрезерованный и переработанный асфальтогранулят, что позволит сэкономить до 30% денежных ресурсов.

Кроме дорожного покрытия обновят тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны. На некоторых участках будут оборудованы велодорожки, причем, по разным сторонам проспекта.

А на Кутузова работы уже начались. Всего на обновление двух городских улиц в текущем году направят порядка 562 млн рублей.