В Тульской области под украинские санкции попали девять компаний и производств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В новый украинский санкционный список добавились еще несколько предприятий из Тульской области. Теперь в нем: ФКП «Алексинский химический комбинат», АО «Альфа-прибор», ОАО «Донской завод радиодеталей», АО «Кимовская машиностроительная компания», АО «Кимовская машиностроительная компания», ООО «Конструкторское бюро точного приборостроения», ООО «Металлург-Туламаш», НПО «Стрела», АО «Спецприбор», ООО «ТПЗ-Рондоль».

Всего в санкционном списке на данный момент 225 компаний из России и 33 гражданина РФ. Ограничительные меры включили в себя блокировку активов, а также прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.