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НовостиОбщество3 апреля 2023 14:40

Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области

Из-за роста заболеваемости в регионе продолжают частично приостанавливать учебный процесс
Михаил КОРЕНЮГИН
Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области

Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 5 238 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 37% и ниже уровня предыдущей недели на 22%, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Выше эпидемического порога заболеваемость среди взрослого населения - на 13%. Превышение наблюдается в одном муниципальном образовании — Каменском районе.

Также по результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у 1 человека, а грипп В у 13 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в одной группе одного детского дошкольного учреждения (Кимовский район).