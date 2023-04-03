Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 5 238 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 37% и ниже уровня предыдущей недели на 22%, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Выше эпидемического порога заболеваемость среди взрослого населения - на 13%. Превышение наблюдается в одном муниципальном образовании — Каменском районе.

Также по результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у 1 человека, а грипп В у 13 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в одной группе одного детского дошкольного учреждения (Кимовский район).