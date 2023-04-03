Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 27 марта по 2 апреля 2023 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Привокзального округа Тулы (8,0 – 8,8 градусов). Советский (7,7 - 8,5) и Центральный (6,8 и 8,6) оказались на второй позиции. Следом — Зареченский (7,4 – 7,8).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,2-5,4 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).