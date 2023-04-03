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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 14:05

Водитель скорой помощи из Тульской области, сломавший руку пенсионерке, предстанет перед судом

Мужчине грозит штраф или арест на срок до полугода
Михаил КОРЕНЮГИН
Водитель скорой помощи из Тульской области, сломавший руку пенсионерки, предстанет перед судом

Водитель скорой помощи из Тульской области, сломавший руку пенсионерки, предстанет перед судом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тульской области, работающий водителем скорой помощи в Кимовске, обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерке по неосторожности.

Установлено, что в декабре 2022 года мужчина прибыл на вызов к потерпевшей, чтобы доставить её в больницу. Совместно с сотрудником полиции пытался посадить женщину в машину скорой помощи, но она оказывала сопротивление и вела себя агрессивно. В результате обвиняемый слишком сильно согнул пенсионерки руку и случайно сломал её.

Судебное заседание по этому делу состоится 10 апреля. Мужчине грозит арест на срок до полугода или штраф в размере до 80 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.