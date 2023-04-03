Водитель скорой помощи из Тульской области, сломавший руку пенсионерке, предстанет перед судом

Водитель скорой помощи из Тульской области, сломавший руку пенсионерки, предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тульской области, работающий водителем скорой помощи в Кимовске, обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерке по неосторожности.

Установлено, что в декабре 2022 года мужчина прибыл на вызов к потерпевшей, чтобы доставить её в больницу. Совместно с сотрудником полиции пытался посадить женщину в машину скорой помощи, но она оказывала сопротивление и вела себя агрессивно. В результате обвиняемый слишком сильно согнул пенсионерки руку и случайно сломал её.

Судебное заседание по этому делу состоится 10 апреля. Мужчине грозит арест на срок до полугода или штраф в размере до 80 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.