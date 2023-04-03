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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:47

55 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

Всего спасатели осуществили 697 вызовов за данный период
Михаил КОРЕНЮГИН
55 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

55 раз за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 27 марта по 2 апреля пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 697 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 55 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 20 пожаров, в которых никто не пострадал.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 28 раз.