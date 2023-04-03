В Тульской области мужчина осужден на два года за хищение денежных средств у пенсионерок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Рязанской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину).

Установлено, что 29 ноября 2022 года 30-летний мужчина, действуя совместно с неустановленным лицом, похитил денежные средства у двух пожилых женщин 83 лет, проживающий в Новомосковске. Так, им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал подсудимый и забирал деньги. В общей сумме было похищено 480 тысяч рублей.

Мужчина в инкриминируемом преступлении вину не признал, в содеянном не раскаялся. Суд приговорил злоумышленника к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.