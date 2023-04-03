32 нетрезвых водителя остановили на дорогах Тульской области за минувший уик-энд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области задержаны 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 10 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а еще двое при этом не имели водительских прав.

Также составлен один протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии опьянения.