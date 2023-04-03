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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:16

32 нетрезвых водителя остановили на дорогах Тульской области за минувший уик-энд

Данные опубликовала региональная Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
32 нетрезвых водителя остановили на дорогах Тульской области за минувший уик-энд

32 нетрезвых водителя остановили на дорогах Тульской области за минувший уик-энд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области задержаны 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 10 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а еще двое при этом не имели водительских прав.

Также составлен один протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии опьянения.