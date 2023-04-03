В Туле на улице Болдина припаркованный автомобиль стал причиной трамвайной пробки Фото: соцсети

3 апреля, из-за неправильно припаркованного автомобиля на улице Болдина рядом с домом № 120 в Туле собралась пробка из трамваев. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. Нерадивому водителю грозит штраф.

Напомним, что в случаях задержки движения общественного транспорта по вине автовладельцев с ними ведется претензионная работа с последующим возмещением ущерба по простою в сумме от 5000 рублей и более.