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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 9:01

В Туле на улице Болдина припаркованный автомобиль стал причиной трамвайной пробки

Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на улице Болдина припаркованный автомобиль стал причиной трамвайной пробки

В Туле на улице Болдина припаркованный автомобиль стал причиной трамвайной пробки

Фото: соцсети

3 апреля, из-за неправильно припаркованного автомобиля на улице Болдина рядом с домом № 120 в Туле собралась пробка из трамваев. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. Нерадивому водителю грозит штраф.

Напомним, что в случаях задержки движения общественного транспорта по вине автовладельцев с ними ведется претензионная работа с последующим возмещением ущерба по простою в сумме от 5000 рублей и более.