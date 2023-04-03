4 апреля президент России Владимир Путин может посетить Тульскую область Фото: материалы пресс-служб

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе глава государства посетит один из российских регионов, где проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и посетит одно из предприятий.

Последний визит Владимира Путина в Тулу был 23 декабря 2022 года. Тогда он посетил производство «Щегловского вала». В сопровождении главы региона, он осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех. Также в Ситуационном центре глава государства провел совещание с руководителями оборонных предприятий по вопросам обеспечения специальной военной операции на Украине.