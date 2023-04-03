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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:27

Житель Алексина Тульской области стал фигурантом уголовного дела за шутку о заложенной бомбе 1 апреля

Мужчине грозят принудительные работы на срок до трех лет
Игорь КОПЫТОВ
Житель Алексина Тульской области стал фигурантом уголовного дела за шутку о заложенной бомбе 1 апреля

Житель Алексина Тульской области стал фигурантом уголовного дела за шутку о заложенной бомбе 1 апреля

Фото: материалы пресс-служб

Алексинец пришел домой в 1 апреля в середин дня и не смог открыть дверь в квартиру. Пришлось вызывать на помощь сотрудников МЧС и полиции. В какой-то момент мужчина посчитал, что специалисты едут к нему слишком долго, поэтому позвонил снова и сообщил, что в его поселке Новогуровский заложена бомба.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о факте терроризма по статье 207 УК РФ.