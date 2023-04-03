Житель Алексина Тульской области стал фигурантом уголовного дела за шутку о заложенной бомбе 1 апреля Фото: материалы пресс-служб

Алексинец пришел домой в 1 апреля в середин дня и не смог открыть дверь в квартиру. Пришлось вызывать на помощь сотрудников МЧС и полиции. В какой-то момент мужчина посчитал, что специалисты едут к нему слишком долго, поэтому позвонил снова и сообщил, что в его поселке Новогуровский заложена бомба.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о факте терроризма по статье 207 УК РФ.