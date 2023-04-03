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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:10

Тульские спасатели при патрулировании вытащили из Оки застрявшую в мусоре косулю

Животное могло погибнуть в холодной воде, поскольку совсем выбилась из сил
Игорь КОПЫТОВ
Тульские спасатели при патрулировании вытащили из Оки застрявшую в мусоре косулю

Тульские спасатели при патрулировании вытащили из Оки застрявшую в мусоре косулю

Фото: материалы пресс-служб

Тульские инспекторы ГИМС МЧС России спасли жизнь косуле при патрулировании реки Оки - об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Во время движения по акватории мужчины заметили косулю, которая попала в паводковые воды у села Егнышевка. Мусор, скопившийся у берега, не позволял ей выбраться на сушу. Косуля совсем выбилась из сил и могла замерзнуть насмерть.

Спасатели подобрали животное, погрузили на борт патрульного судна и доставили на берег.