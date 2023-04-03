3 апреля в Тульской области вступили в силу правила безопасности пожароопасного сезона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Определены 272 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. Осложнение обстановки возможно, согласно документу, уже с сегодняшнего дня, 3 апреля.

Организовано патрулирование территорий, а также установлен запрет на складирование стройматериалов, мусора, травы и иных отходов, на разведение костров, приготовление пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и так далее).

За нарушение правил тулякам грозят крупные штрафы.