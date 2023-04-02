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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 9:21

В лобовом столкновении на трассе «Тула – Белев» пострадали два человека

Авария произошла вечером 1 япреля
Игорь КОПЫТОВ
В лобовом столкновении на трассе «Тула – Белев» пострадали два человека

В лобовом столкновении на трассе «Тула – Белев» пострадали два человека

Фото: соцсети

Около 18:00 на 39-м километре автодороги «Тула – Белев» на территории Дубенского района произошло ДТП с участием двух автомобилей. 49-летний нетрезвый водитель автомобиля Kia Ceed на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 21150» с 33-летним водителем.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в результате аварии пострадали водитель иномарки, а также 38-летняя пассажирка «ВАЗа». После оказания медицинской помощи на месте все были отпущены домой.