Директора тульской коммерческой организации по реабилитации алкозависимых подозревают в мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия, 30-летний директор коммерческой организации по оказанию помощи в реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан в Туле с ноября 2021 по август 2022 года заключал договоры по оказанию услуг с их родственниками, оплату за которые они переводили на банковский счет, принадлежащий генеральному директору. Однако руководитель этого учреждения, используя свое служебное положение, деньги тратил на свое усмотрение, «прикарманив» более 1,2 млн рублей.

На данный момент выявлено более 20 эпизодов преступной деятельности. Устанавливаются все обстоятельства.