16-летняя тулячка заплатит штраф за организацию массовой драки подростков в ТРЦ «Макси» Фото: соцсети

За массовую драку подростков в торговом центре Тулы обвинили 16-летнюю тулячку. Именно она была администратором паблика в социальной сети, в котором планировалась драка.

Теперь он как организатор заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, а сам паблик заблокирован - сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили не только личность модератора, но и других участников незаконного мероприятия.