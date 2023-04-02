Волейболистки «Тулицы» с вышли в четвертьфинал чемпионата России в Суперлиге Фото: материалы пресс-служб

«Тулица» сыграла с «Динамо-Метар» из Челябинска. Матч закончился в пользу «Динамо-Метар», однако, за прошедшую часть сезона «Тулица» провела 26 матчей и гарантировала себе место в плей-офф.

Активную болельщицкую поддержку своей команде оказали участники СВО, которые проходят реабилитацию в ходе третьей смены лагеря «Перезагрузка» на базе РУТБ «Ока».

Игры 1/4 финала пройдут 5 и 9 апреля. Тулячки встретятся с двукратным чемпионом страны - калининградским «Локомотивом».