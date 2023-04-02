Еще один мост ушел под воду в Тульской области 1 апреля – под Григорьевским Ясногорского района Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области зарегистрировано подтопление низководного моста на реке Ока — возле населенного пункта Григорьевское Ясногорского района.

По последним данным всего в Тульской области подтоплено 14 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях и 2 участка дорог в 2 муниципальных образованиях.

Везде существуют объездные пути, люди обеспечены медицинским обслуживанием, продовольствия и предметами первой необходимости.