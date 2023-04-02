В первом общегородском субботнике в Туле приняли участие более 9 тысяч человек Фото: материалы пресс-служб

На первоапрельский субботник вышли представители городской администрации, подведомственных учреждений, работники промышленных предприятий, торговли и бизнеса, сотрудники учреждений здравоохранения, управляющих компаний, жители города.

По данным горадминистрации, вывезено свыше двух тысяч кубометров мусора, ликвидированы 4 стихийные свалки, убрано более 610 тысяч квадратных метров территорий, очищено от прошлогодней листвы около 58 тысяч кв. метров газона, кронировано 5 деревьев, подметено более 127 тысяч квадратных метров тротуаров, покрашен 91 элемент детских площадок и 39 остановок.

Следующий, уже общеобластной, субботник запланирован 22 апреля.